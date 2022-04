Foarsitter LTO Noord: "Iten en drinken mear as lúkse sjen"

Neffens Elshof geane we nei in oar tiidrek, wêryn't de ferhâldingen echt oars lizze. "In hegere priis past trouwens ek by it setten fan de grutte needsaaklike stappen op it mêd fan miljeu en klimaat."

Net te maklik wurde

Rommy Kempenaar (Sociaal Links Dantumadiel) seach raar op fan de opmerking dat we iten as lúkse sjen moatte. Neffens him is it dat foar in soad minsken mei in lytse beurs no ek al.

"Mar gelokkich net yn de sin fan 'Hasto hjoed iten? No, dan trefsto it, wy binne moarn pas wer oan bar.'"

Neffens Kempenaar moat ek net te maklik sein wurde dat mar tsien prosint fan de útjeften nei iten en drinken giet. "Dat jildt net yn Fryslân en al hielendal net yn de Wâlden!"

Konklúzje foar de twa leden fan it Nijsfoarum wie dat der foar minsken mei de leechste ynkommens in kompensaasje komme moat, om't dy oars hielendal tekoart komme.