Tatakele Cambuur komt krekt tekoart tsjin Vitesse

Yn de twadde helte wie it wedstriidbyld ferlykber. Vitesse hie folle mear de bal, mar kaam net ta in soad hiel grutte kânsen. Openda skeat bygelyks neist en Bos pakte in skot fan Huisman.

Uldrikis bûtenspul

Sa hold Cambuur útsicht op in resultaat yn Arnhem. Roberts Uldrikis tocht sels even te skoaren, mar hy miste in hiel grutte kâns. Achterôf makke dat neat út, want dêrnei gong de flagge de loft yn foar bûtenspul.

In echt slotoffensyf fan de Ljouwerters kaam der net. It matich spyljende Vitesse hold de kontrôle. Bos moast noch in pear kear yngripe om syn ploech yn de wedstriid te hâlden en Mac-Intosch helle sels in bal fan de line.

Fiifde ferlies op rige

De oerwinning fan Vitesse kaam net mear yn gefaar. Foar Cambuur betsjut it it fiifde ferlies op in rige. De Ljouwerters steane no tolfde, ien plak ûnder sc Hearrenfean.