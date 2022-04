Fan degradaasjekandidaat nei Europeesk fuotbal? "Het kan snel gaan"

Yn de definsje fan Hearrenfean stiet it al langer goed, foaryn koe it better. "En nog steeds kan de samenwerking tussen het middenveld, Amin (Sarr, red.) en mij beter. Maar het liep vandaag lekker, dan is voetballen leuk."

De twa nije spitsen ha in 'klik', fernimt Van Hooijdonk. "We zijn hier samen gekomen, dat creëert al een band. En eerder speelden we nog te ver uit elkaar, maar we komen nu steeds dichter bij elkaar. Dat is de connectie die je wilt met twee spitsen. Hij heeft twee keer gescoord, ik nu drie keer. We gunnen het elkaar heel erg."

Mei publyk skoare is moaier

By NAC skoarde Van Hooijdonk ferline jier geregeld, mar dat wie faak yn in leech stadion. "Dit is veel mooier, doelpunten maken voor publiek. Dan krijg je de ontlading erbij. Er is niets beters dan dat."

Van Hooijdonk makke de 1-0 en de 2-1. Tsien minuten foar tiid makke Sven van Beek dien wurk troch de 3-1 te meitsjen. De ferdigener skoart net faak. "Het is lang geleden", seit er. "De laatste keer was met Feyenoord, in een bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard." Dat wie yn jannewaris 2019.