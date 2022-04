Hearrenfean sa goed as feilich nei oerwinning op FC Grins

Van Hooijdonk hie samar ek de 1-3 meitsje kind. Hy kaam allinnich foar Leeuwenburgh, mar de keeper fan Grins bleaun goed nei de bal sjen en tikke de bal by de fuotten fan Van Hooijdonk wei.

Van Beek beslikket it

Grins sette yn it twadde part fan de twadde helte wat mear druk nei foaren en wie yn de 72ste minút hiel tichteby de lykmakker. Laros Duarte joech in goeie stekpass op Daleho Irandust, dy skeat de bal lâns Erwin Mulder, mar op de doelline koe Dresevic noch ferdigenje.

Yn de 80ste minút krige Hearrenfean in hoekskop. Sven van Beek kaam boppe eltsenien út en kopte de bal hurd binnen: 3-1. Dêrmei wie de wedstriid wol beslikke. Grins besocht it noch wol. It rekke fia Duarte ek noch de latte, mar doelpunten foelen der net mear.

Hearrenfean hat no 34 punten en is dêrmei sa goed as feilich.