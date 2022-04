Leit der in âlde tagongspoarte fan Ljouwert yn Park Jongemastate?

Evert Dijkstra hat de stiennen fûn yn in âlde daam njonken de âlde state.

Dijkstra is boer op in pleats dy't eartiids by Jongemastate hearde. Hy ken it gebiet goed, boarte as lyts jonkje yn it park en kin him ek noch heuge dat der doe in âlde iiskelder yn Park Jongemastate wie. Dêr is no neat mear fan werom te finen.