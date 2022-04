Helpkonfoai wer thús fan yndrukwekkende reis nei Moldavië: "Befredigjend gefoel"

De Friezen gongen nei Moldavië omdat dêr ek in soad Oekraynske flechtlingen binne. It relatyf earme lân hat ferlet fan help en dat koenen de Fryske ûndernimmers biede.

Yn Moldavië hat it konfoai op acht lokaasjes west en ek oan twa húshâldings in besite brocht.

"It meast yndrukwekkende wat wat we meimakke ha is in besite oan trije Oekraynske memmen mei sân bern yn ien hûs", fertelt Freerk Lautenbag. "De memmen bellen elke moarn mei har manlju, mei de kâns dat se gjin gehoar krije soenen. Dat soe betsjutte dat de manlju, dy't net oefene wienen as soldaat, omkaam wienen by gefjochten."