Ashok Bhalotra (79), ûntwerper fan Feanster nijbouwyk Skoatterwâld, ferstoarn

Arsjitekt Ashok Bhalotra is op 79-jierrige leeftiid stoarn yn Rotterdam. Bhalotra waard berne yn Yndia, mar is foar in protte plakken yn Nederlân ferantwurdlik hoe't dat derút sjocht. Ien fan dy plakken is Skoatterwâld, in nijbouwyk fan It Hearrenfean.