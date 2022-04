Sechstich Fryske mûnen binne ûnderdiel fan nij wrâldrekôr

It wrâldrekôr waard organisearre fanwege it 50-jierrich bestean fan it Gilde van Vrijwillige Molenaars. Dat jubileum wurdt it hiele jier fierd, it is nammentlik it 'Jaar van de Molenaar'.

Ek De Groene Molen op De Jouwer draaide mei. Neffens mûnder Bauke Bos soarge it besykjen fan it wrâldrekôr net foar in soad ekstra folk by de mûne: "De minsken dy't hjir komme fine it moai, mar ik hoopje dat der wat mear besite komt."

Barbekjûwen

De Groene Molen is de iennige spinnekop op stelling dy't de funksje poldermûne hat. Op frijwillige basis wurdt de polder Bleeker bemealle. De mûnder fersoarget ek in soad fan it ûnderhâld oan de mûne.

Mûnder Bos: "Yn dizze mûne kin ik myn beide hobbys kombinearje, want ik bin sels ek leafhawwer fan âlde technyk. Hjir stiet in âlde diselmotor yn, dus ik kin it moai kombinearje en myn frou fynt it ek wol gesellich, dus simmers sitte we hjir wol gauris te barbekjûwen."