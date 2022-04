Hans Schrijver ynterim-trainer Harkemase Boys: "Er zit veerkracht in de ploeg"

"Moatst ien ha dy't de klup ken, dy't de kultuer ken, dy't de spilers ken", seit foarsitter Sippe Heeringa oer it oanlûken fan Schrijver.

Doe't Schrijver dizze wike benadere waard, wie er neffens Heeringa fuort posityf. "Hy fûn it wol moai dat we him fregen. Hy sjocht hjir in útdaging, mar ek in oplossing. Dat is like wichtich."

Schrijver fynt it sels ek moai dat er oan de slach kin, al fynt er it ek sneu fynt foar syn foargonger Bosma dat dy op non-aktyf set is.

Goed fuotbal sit deryn

Heeringa hat der alle fertrouwen yn dat Schrijver de Harkiten wer de goede kant op helpe kin. "Der sit goed fuotbal yn de ploech. Dat moat der no út komme."

De earstkommende wedstriid fan Harkemase Boys is tongersdeitejûn thús tsjin DOVO. Dêrnei, op peaskemoandei, stiet de útwedstriid tsjin Goes op it programma. DOVO en Goes steane op de twa ûnderste plakken yn de tredde divyzje.