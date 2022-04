Hans Schrijver makket seizoen ôf as trainer fan Harkemase Boys

Doe't Schrijver dizze wike benadere waard, wie er neffens Heeringa fuort posityf. "Hy fûn it wol moai dat we him fregen. Hy sjocht hjir in útdaging, mar ek in oplossing. Dat is like wichtich."

Goed fuotbal sit deryn

Heeringa hat der alle fertrouwen yn dat Schrijver de Harkiten wer de goede kant op helpe kin. "Der sit goed fuotbal yn de ploech. Dat moat der no út komme."

Schrijver wie earder aktyf as trainer by Snits Wyt Swart, SC Genemuiden en yn de jeugdoplieding fan sc Hearrenfean en Cambuur.