Nei turbulinte wike pakt Harkemase Boys punt mei tsien man

Earder dizze wike sette it bestjoer fan Harkemase Boys trainer Jan-Piet Bosma op non-aktyf. Dat gebeurde nei it thúsferlies tsjin SteDoCo (2-1). It wie de tolfde kompetysjewedstriid op rige sûnder oerwinning.

Bosma syn ferfanger is op it stuit Willem van Kammen, de Harkyt dy't dêrfoar noch assistint wie fan Bosma. Yn in minne earste helte wie de bêste kâns foar de Friezen. Spits Kian Visser spile himsels frij en skeat de bal hurd op de peal.

Strafskop en read

Nei in kertier spyljen yn de twadde helte kaam Ajax op foarsprong. Iloba Achuna feroarsake in strafskop en dy waard binnen sketten troch Jip Bartels.

De problemen waarden allinnich mar grutter doe't Joris Voest in pear minuten letter in reade kaart krige. Yn earste ynstânsje tocht Harkemase Boys sels oan in strafskop, nei in mooglike oertrêding op Visser. It spul gong lykwols troch en yn de tsjinoanfal luts Voest oan de needrem.