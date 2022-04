Fryske sylsters santjinde en fyftjinde op Trofeo Princesa Sofía

Van der Meer (21) en Brouwer sile yn de Nacra17-klasse. Op de prestizjeuze Trofeo Princesa Sofía begûnen se dizze wike mei in pear sterke races, mar letter sakken se wat fuort. Troch in goede foarlêste dei nestelen se har yn de subtop. Yn de medal race einigen se as fjirde.

De oerwinning wie foar it Italiaanske duo Ruggero Tita en Caterina Banti. It sulver gong nei Finlân, it brûns nei Grut-Brittannië.