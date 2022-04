Auto's fan de dyk nei hagelbui op de A6

It ûngelok barde op 'e hichte fan Bant. Ien fan de auto's bedarre op de sydkant yn de middenberm. De twa ynsitters fan de auto binne mei de ambulânse nei in sikehûs brocht. De minsken yn de oare auto hoegden net mei. Nei it ûngelok wie de A6 efkes ôfsletten. It ferkear kin der no wol wer by del.

Der wurde sneon mear buien foarsein. Dêrby kin ek wer hagel falle. Ferkearsdielnimmers moatte der wach op wêze dat it dan glêd wurde kin.