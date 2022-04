De dream fan in Fryske flagge-emoji is net mear: of is der noch hoop?

It kin wol in goed jier duorje foardat it hiele trajekt 'klear' is. Dêrby moat de emoji ek troch in keuring komme. As de emoji ôfkard wurdt, betsjut it dat dy emoji der hielendal net komt. Pas nei 2 jier kinst wer in it wer besykje om de emoji opnij yn te tsjinjen.

Operaasje Fryske Flagge

Omrop Fryslân sjocht sa'n Fryske flagge-emoji wol sitten. Om dêr draachflak foar te krijen is de Omrop twa jier lyn úteinset mei Operaasje Fryske Flagge: om sjen te litten dat oer de hiele wrâld Friezen sitte. Mar dus ek dat der oer de hiele wrâld draachflak is foar in Fryske flagge-emoji.