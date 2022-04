Hearrenfeanspiler Bakker: "Mijn hond voorspelt een overwinning voor Groningen"

In kameraploech fan RTV Noord wie by Nick Bakker op besite foar in item oer de noardlike twastriid. Der waard besletten om de hûn de útslach fan sc Hearrenfean - FC Grins bepale te litten troch hûnebrokken yn in blau (Hearrenfean) en in grien (FC Grins) bakje te dwaan. "Hij koos uiteindelijk voor het groene etensbakje, dus hij heeft daarna een paar dagen geen eten gehad", laket Bakker.

Nick Bakker wie in echte FC Grins-supporter

Nick Bakker is hikke en tein yn 'e stêd Grins. "Ik ben een echte stadjer." Yn totaal fuotballe Bakker 13 jier lang by FC Grins. "Ik was vroeger een grote fan van Groningen. Had vanaf mijn vijfde jaar een seizoenskaart en dan ging ik altijd samen met mijn vader. Ik vond Hugo, die middenvelder, altijd een goede speler en je had natuurlijk Nevland. Dat was een hele bijzondere speler."