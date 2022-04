FryslânDOK: in nije Fryske passy:

Skriuwer en dichter Eppie Dam skreau tegearre mei komponist Gerben van der Veen in nije Fryske Passy. It âlde lijensferhaal fan Jezus krige in oare draai en dêrmei in hjoeddeiske betsjutting. De FryslânDOK 'In frjemdling yn Jeruzalem, de passy fan in sjenner' wurdt útstjoerd by NPO2 op 9 april en by Omrop Fryslân op 10 april.