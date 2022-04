Hegere hypoteekrinte makket it noch dreger foar starters

Foar in wenning fan 250.000 euro mei in rintefêstperioade fan tweintich jier, betellest no al goed hûndert euro yn 'e moanne mear as twa moannen ferlyn.

Yvonne Soepboer (30) fan Broeksterwâld is sels al jierren op syk nei in keapwenning. Mar as allinnesteande en as starter is it foar har ûnmooglik om te slagjen yn har syktocht. Mei in dûbeld gefoel is Yvonne Soepboer no oan it klussen yn har nije hierhûs; in senioarewenning mei mar ien sliepkeamer.

"Rêdst it net"

"Ik woe hiel graach in keapwenning ha, ek om wat op te bouwen", fertelt se. "In eigen plakje, mei it each op de takomst. Mar as je allinnich binne, ek al wurkje je fulltime, dan rêde je it noch net op de wenningmerk."