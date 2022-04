Drachtster Boys ferlieze lêste thúswedstriid

De Drachtster Boys setten noch goed útein en nei in pear minuten wie it al 1-0: Suzanne Deckers skeat de bal yn de fiere hoeke binnen.

Pas nei it skoft diene de besikers wat werom, binnen in pear minuten waard it 1-2 troch doelpunten fan Wendy Remert en Chelly Drost. Dyselde Drost makke der tsien minuten letter 1-3 fan.

Noch wer tsien minuten letter holp Drost mei in ien-twatsje mei Gilianne Louwaars ek by de 1-4. In pear minuten foar tiid makke Kim van Velzen der noch 1-5 fan.