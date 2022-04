BFVW besiket aaisykjen wer op Unesco-list te krijen

Yn 2012 is dat ek alris besocht en doetiids bestie it aaisykjen noch. Op de website fan it Immaterieel Erfgoed leit it BFVW ek út dat de tradysje no yn in oare foarm noch bestiet troch it huldigjen fan de finer fan it earste aai en it ynsetten fan it aaisykjen foar de beskerming fan de aaien.

Yn juni sjocht in saneamde toetsingskommisje nei de oanfraach. It BFVW hopet dat it yn novimber safier is dat sy op de list stean. It bûn wol ek op in oare wize de ferbining mei de wrâld bûten de Fûgelwachten fersterke troch de Fûgels yn Fryslân-app.

Eltsenien

Dy wurdt no brûkt troch fûgelwachters om bygelyks nêsten yn te fieren, mar komt no fergees beskikber foar eltsenien. Je kinne der thús túnfûgels ynfiere en fûgelaars kinne it brûke as in notysjeboekje foar ûnderweis. En fûgelwachters kinne no ek saken fan bûten harren eigen wachtgebiet ynfiere.