Aris ferliest mei flinke marzje fan koprinner Elite Silver

Aris reizge as nûmer twa fan de kompetysje ôf nei de Belgyske koprinner fan de Elite Silver. Fan begjin ôf oan wiene de Belgen eins better en mei it skoft stie der al in romme foarsprong op it skoareboerd: 56-35.

De Ljouwerters koene dat yn it tredde en fjirde kwart net mear goedmeitsje en de efterstân waard sels noch folle grutter, oant úteinlik 92-50.

It slagge Aris oant no ta noch net om yn België te winnen. Yn Ljouwert waarden wol twa ynternasjonale wedstriden wûn, mar oer de grins wachtsje de basketballers noch op de earste oerwinning.