Rianne de Vries begjint goed oan WK shorttrack; penalty foar Knegt en De Laat

Troch it ûntbrekken fan Suzanne Schulting dogge der no net fjouwer, mar trije Friezen mei oan it yndividuele toernoai. Sven Roes komt sneon en snein noch yn aksje by de relay. Freed waard de foarronden fan trije ferskillende ôfstannen ferriden.

1500 meter

Itzhak de Laat begûn as earste Nederlânner en waard yn syn race op de 1500 meter kreas twadde en pleatste him dêrmei foar de heale finales fan sneon.

Knegt hie it wat dreger. Lang ried hy efter de Koreaan Kim as twadde, mar hy seach Roberts Kruzbergs en Thomas Nadilini him foarby gean. Krekt foar de lêste bocht koe hy Nadilini lykwols noch ynhelje en hy wist dat it tredde plak genôch wie foar in plak yn de finale.

Rianne de Vries waard twadde yn har heat. Op grutte efterstân fan de favoryt foar de wrâldtitel Choi, mar rom genôch om har te pleatsen foar de heale finales. Dat diene Yara van Kerkhof (tredde yn har heat) en Xandra Velzeboer (twadde yn har heat) ek.

500 meter

Op de 500 meter rûn it foar Knegt út op in desepsje. De earste ronde oerlibbe hy wol, mar dêrnei moast hy op it fjirde plak starte en dat is by de 500 meter nochal belangryk. Syn start wie net goed en yn in alles of net poging yn de lêste bocht, rekke hy de Ytaljaan Luca Spechenhasuer en krige hy in penalty.

De Laat wûn twa kear syn race en pleatst him wol foar de kwartfinales fan sneon.

Ek Rianne de Vries hat de kwartfinale helle. Se waard tredde, mar mocht as tiidsnelste troch nei de kwartfinale. Velzeboer en Van Kerkhof pleatsten harren ek.