Boargemaster Van der Zwan: "Iedere keer weer crisissen over opvang is waardeloos"

Yn de Hoekstrahal soene 200 plakken komme foar de opfang fan Oekraynske flechtlingen, mar dêr waard net genôch gebrûk fan makke. De minsken giene al faak streekrjocht nei oare opfangplakken yn de provinsje, seit boargemaster Tjeerd van der Zwan.

De opfang fan flechtlingen dy't oars yn it grôtfolle Ter Apel sitte, wie ek net in goede oplossing, om't dizze minsken in oar ritme oanholden, bygelyks troch it fieren fan de Ramadan.

'Niet te verkopen aan sportverenigingen'

"Achtkarspelen en Twijzel hebben de helpende hand toegestoken en gezegd: we nemen de hubfunctie over. Het COA heeft zich prima aan de afspraak gehouden. We hebben zeven dagen opgevangen, 130 vluchtelingen, in die week heeft het COA plekken voor ze gezocht elders in het land. Nu is de hal weer leeg."

It is net dúdlik wat de funksje no wêze sil fan de hal. "Wat wel helder is is dat we de hubfunctie van Twijzel weer overnemen." Gemeente It Hearrenfean sil sjen hoe't se it dwaan sille. "Als er weer zo weinig gebruik van wordt gemaakt is dat niet zo efficiënt. Dat kun je ook niet verkopen aan sportverenigingen."