Flinke stikstofreduksje yn stallen troch fining fan Gordykster bedriuw

De dong is net allinne skjinner, it hat ek in hegere kwaliteit as dongprodukt, seit direkteur Andries Huisman. Hy is al sân jier mei it prosedee dwaande. Ek wurdt it idee testen op de Dairy Campus yn Ljouwert. Dêr binne de resultaten goed, seit Huisman.

Ien fan de boeren dy't oant it eksperimint mei magnesiumchloride mei docht is Henk Mulder fan Nijehoarne. Mei in tank foarop syn minishovel bringt hy de floeibere magnesiumchloride yn de stâl.

Bettere dong

Dêr wurdt it troch in mikser troch de dong mingd. Foar Mulder is de kar foar it produkt in hiel logyske omdat hy der bettere dong fan krijt en besparje kin op keunstdong.

Yn in tiid dat de prizen fan keunstdong en enerzjy omheech geane soarget dat foar in flinke besparring. Mulder is sûnt in healjier mei it prosedee dwaande. Hy fernimt dat syn dong no folle minder stjonkt. It effekt op de groei fan it gers moat yn de rin fan dit jier blike.