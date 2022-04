VVD-fraksjefoarsitter Kielstra: "Troch sa'n ynskattingsflater hâldt it op foar Pool"

Kielstra krige woansdeitemoarn te hearren dat de FNP ûntdutsen hie dat Dirk Pool út namme fan harren partij falske ynformaasje op ynternet set hie op Twitter. It wiene 'pro wolf'-filmkes, dêr't Pool letter wer mei syn eigen akkount op reagearre. Neffens Kielstra giet it om in yndividuele aksje.

Sels wie der oant woansdei net op de hichte fan it bestean fan it akkount. "Ik skrok der enoarm fan", seit de VVD-fraksjefoarsitter. "Pool hat jierrenlang dwaande west foar Fryslân. Troch sa'n ynskattingsflater hâldt it dan op."

Konklúzje

Fanwegen de kwestje kaam VVD Fryslân tongersdei byinoar. Al hiel rap waard besletten dat Pool troch dizze aksje syn funksje as Steatelid dellizze moast. "We ha mei syn allen de konklúzje lutsen dat we op dizze wize net fierder kinne", seit Kielstra. Neffens him stie Pool dêr sels ek efter. "Dat wie ek moedich fan him."