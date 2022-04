Opfangorganisaasje Wender wol kliïnten mei muzyksesjes helpe

It is wichtich dat der by de sesje ymprovisearre wurdt, seit Hoiting: "Het kan wel gebaseerd zijn op bestaande muziek, maar doordat je gaat improviseren ontwikkelen mensen zichzelf. Ze moeten dan hun eigen creativiteit aanboren, en dat geeft een gevoel van zelfvertrouwen."

20 lokaasjes

Ien fan de minsken dy't fan Wender meidocht is Folkert. Hy spilet fanatyk mei op in trommel: "Als het kan ga ik hier elke week naartoe. Even lekker losgaan, lekker je energie kwijt bij het trommelen."

Wender is sa tefreden oer de proef dat se de muzyksesjes op alle tweintich lokaasjes yn Noard-Nederlân ynsette wolle. Dêr is woansdei in gearwurkingskonvenant mei Embrace oer ûndertekene.