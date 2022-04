Jacht Galactica mei farre, mar Harnzer haven wol net fasilitearje: "Echt een dilemma"

It jacht fan 100 miljoen leit by Icon Yachts yn de Harnzer haven om ôfboud te wurden. It skip is fan bouwer Heesen Yachts, dat ek de proeffeart útfiere sil, mei in Nederlânske bemanning.

Foar wa't it skip boud is, is lykwols net dúdlik. Under oaren de namme fan oligarch Vagit Alekparov wurdt neamd. Mei dêrom wol de Harnzer haven eins net meiwurkje oan de proeffearten.

Harns kritysk

"Het schip is nog steeds van de werf. Maar we weten niet voor welke eigenaar dit schip bedoeld is", fertelt direkteur Paul Pot fan de Port of Harlingen.

Dêrom is it foar de haven in lestige kar, seit Pot. "Het is echt een dilemma. Het zijn klanten van je haven, die wil je ook faciliteren. Maar we denken dat we zo het juiste doen."

Net yn haven

Foar de feiligens moat de haven de proeffearten fasilitearje. Mar dat gjit net fan herte: it jacht krijt gjin tastimming om de iepenbiere kaden of ôfmarplakken te brûken.

"In principe is het ook geen probleem, omdat ze afmeren bij Icon Yachts", seit Pot. "Maar we geven wel even aan dat ze niet bij ons terecht kunnen."