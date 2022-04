Hearrenfean-trainer Ole Tobiasen: "Tegen Groningen willen we ons veilig spelen"

Der hearsket in nije realiteit yn it Abe Lenstra Stadion, de naïviteit is fuort. At je net winne kinne, dan meie je yn elts gefal net ferlieze. Mei dy ynstelling krûpt de ploech stadichoan rjochting ûnderkant middenmoat.

Tobiasen: "Het is eigenlijk een hele gekke competitie. We kunnen Groningen, maar ook die club uit Leeuwarden nog inhalen. We kunnen zelfs de play-offs nog halen, maar we kunnen ook net zo goed nog in de gevarenzone terechtkomen."