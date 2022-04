Ynvestearringsmaatskippij Parcom nimt oandiel yn Dijkstra Draisma

"Us bedriuw groeit hurd en ik ferwachtsje dat dat kommende jierren seker net minder wurdt, fanwegen de útdaging om duorsume, innovatieve en betelbere wenningen te bouwen yn in hieltyd grutter diel fan Nederlân', sa seit direkteur Biense Dijkstra.



Parcom is in Nederlânske ynvestearringsmaatskippij dy't sûnt 1982 aktyf is. It is ek mei-eigener fan bedriuwen as HEMA en treppebouwer Altrex.



De transaksje moat noch wol goedkard wurde troch de Autoriteit Consument & Markt. It is net bekend makke hoe grut de ynvestearring krekt is.