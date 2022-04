Hast tûzen Oekraynske flechtlingen ynskreaun; net op It Amelân en Skiermûntseach

Mei 212 Oekraynske flechtlingen is Ljouwert de gemeente dêr't de measte flechtlingen ynskreaun steane.

Gjin flechtlingen op Skiermûntseach en It Amelân

Yn de gemeenten Skiermûntseach en It Amelân wurde gjin flechtlingen opfongen, om't flechtlingen mei eventuele oarlochstrauma's dêr gjin begelieding krije kinne.

Neffens Veiligheidsregio Fryslân is it op it stuit ek net nedich om de minsken dêr nei ta te bringen, om't der yn de provinsje fierder noch genôch opfangplakken binne. Der binne krekt wat mear as 1100 plakken beskikber, en as it moat kin dit omheech brocht wurde nei 1600. It Amelân hat 26 opfangplakken, op Skiermûntseach binne it der 17.