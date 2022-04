HEA! Gjin kantoarbanen mear foar doarpssmid Schellevis

Syn hiele libben hie Schellevis kantoarbanen. Mar nei syn pensjonearring pakte hy it smeien op. As smid fan it museumdoarp yn Allingawier en as siersmid makket hy de moaiste foarwerpen fan smei-izer. Schellevis kin al syn kreativiteit der yn kwyt en it is ek nochris goed foar de kondysje.