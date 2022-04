7 jier en tbs easke tsjin Ljouwerter brânstichter foar 19 brannen yn Harns

De brannen wiene tusken jannewaris 2019 en febrewaris 2020. Saakkundigen hawwe tbs mei betingsten advisearre, dat is in 'lichtere' foarm fan tbs. Mar dêr stiet in maksimumstraf fan fiif jier op.

Tal fan brannen yn Harns

Tusken jannewaris 2019 en febrewaris 2020 hawwe der sa'n 60 brantsjes west yn Harns, benammen yn de Oosterparkwijk en Plan-Zuid. By op syn minst 22 wie der sprake fan brânstichting.

Nei't de plysje yn juny dit jier kamerabylden dielde, kamen der tips binnen. It ûndersyk late lang om let nei de Ljouwerter. Hy waard begjin augustus oanholden.