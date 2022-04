Automobilist triuwt aksjefierders Extinction Rebellion by fleanbasis fuort

By de aksje is net ien ferwûne rekke. De wurdfierder fan de demonstranten lit witte dat se oanjefte dwaan sille.

De demonstranten fan Extinction Rebellion protestearren tsjin de oefeningen fan Frisian Flag, om't it negative effekten hat op it miljeu en it klimaat. By de yngong fan de fleanbasis steane jongelju mei rôze klean. Se ha har fêstset oan beammen en oan inoar.