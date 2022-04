Dokkum bringt oantinken oan 'ûnbekende' âlde fermanjes werom

Der waard yn 1619 skreaun: 'als synde nu een ministe kercke'. Yn 1663 kaam it werom as 'de steeg van het Mennonijten Vermaanhuis' en yn 1667 as 'het Vermaanhuis van de Waterlandse Minnonijten.' In notysje út 1714 liet de lokaasje sjen: in plak yn de Lange Oosterstraak, te berikken fia in steech oan de Waagstraat.

17e-iuwske fermanje

De fermanje wie fan de saneamde 'Waterlandse' streaming binnen de menisten. De fermanje bleau oant 1680 yn gebrûk. Mar dêr bleau it net by: Piet de Haan ûntduts mei ûndersyk sels in fjirde fermanje oan de Koningsstraat, skean efter de hjoeddeiske tsjerke oan de Legeweg.