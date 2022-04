Yn de Waadsee wurdt eksperimentearre mei 'superseegers'

It doel is om grut seegers dat permanint ûnder wetter stiet werom te krijen. Dêr wie eartiids in hiel soad fan, mar dat is sûnt de oanlis fan de Ofslútdyk ferdwûn.

Earder is it slagge om best in soad seegers oan te plantsjen en werom te krijen by it lytse Waadeilân Gryn. Mar dat is seegers op ûndjipten dat bytiden ek boppe wetter komt. Dat giet elts jier dea en set siedzjes ôf om dêrnei wer werom te kommen.

By seegers dat ûnder wetter bliuwt, wurket dat oars. Dat giet net elts jier dea en moat him ferspriede mei de woartels. By in earder eksperimint is it noch net slagge om it werom te krijen.

Minder ljocht

Mooglik komt dat trochdat de Deenske planten net genôch tiid hienen om te wennen oan de oare omstannicheden yn it Waad. Sa is it trochsicht fan it wetter hjir in stik minder wêrtroch minder ljocht de plant berikt.