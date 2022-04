Extinction Rebellion blokkearret Ljouwerter fleanbasis: aksje tsjin fersmoarging

Der steane jongelju yn rôze klean by de yngong fan de fleanbasis, dy't har fêstset hawwe oan beammen en oan inoar. Ek wurde der speeches hâlden en hawwe minsken banners fêst. Auto's kamen yn de file te stean.

It is freed de lêste dei fan de ynternasjonale loftmachtoefening Frisian Flag yn Ljouwert. De oefeningen hawwe gjin lêst fan it protest, de earste fleantugen binne de loft al yn, jout in wurdfierder fan de fleanbasis oan.

Noch net yngrepen

De demonstraasje is net oanfrege, der is net in fergunning foar. It stiet de minsken wol frij om te demonstrearjen, op it plak sels wurdt bestjoen oft it gefaar opsmyt foar de ferkearsfeiligens. Der wurdt op dit stuit noch net yngrepen, mar as de situaasje dêr om freget sil dat yn oerlis mei de plysje en de maresjesee barre.

Fersmoarging

Definsje is it meast fersmoargjende Nederlânske oerheidsbedriuw, stelle de aksjefierders. Mei de blokkade wolle sy definsje en de oerheid dúdlik meitsje dat de útstjit, it lûd en de fersmoarging fan de fleanbasis net goed is foar de leefberens, foar minsken en bisten.