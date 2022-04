Lêste thúswedstriid foar sealfuotbalsters Drachtster Boys

Yn teöry soe it kinne dat der letter noch in thúswedstriid komt, mar dan moatte de froulju de neikompetysje helje. Yn de trije lêste wedstriden moatte se dan twa punten mear helje as de direkte tsjinstanner. "Mar wy steane net foar neat op plak fiif. It giet net sa maklik mear om dy oerwinningen binnen te slepen."

Hoop op folle tribune

Trainer Hoekstra hâldt der sels ek mei op. "Ik haw it sân jier dien, dat is al in hiel skoft. Foar my is it in wedstriid, ik sjoch it net as in lêste. Wy geane der noch wol fol foar. Mar de sponsoaren binne wol útnûge en wy hoopje dat der in folle tribune sit. Je witte it neat, sa steane wy der ek yn."

Kampioen

Sûnt de start fan de earedivyzje foar froulju yn 2011 wie Drachtster Boys der al by. It hichtepunt foar de klup wie it lânskampioenskip en de bekerwinst yn 2017.

De spylsters dy't by de klup bliuwe komme takom seizoen út yn de Noardlike Haadklasse. Drachtster Boys slút net út dat se op termyn wer yn de earedivyzje werom komme. "Drachtster Boys bliuwt wol bestean, mar it sil foarearst net mear op it heechste nivo wêze."