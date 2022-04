Sportkampanje foar minsken mei beheining: 'Je kunt meer dan je denkt'

Sport Fryslân hopet mei de kampanje om mear Friezen mei in beheining oan it sporten te krijen. Yn totaal binne der yn Fryslân sa'n 75.000 minsken mei in fysike of lichaamlike beheining. Dêrfan docht minder as tritich persint regelmjittich oan yntinsyf sporte. Under minsken sûnder beheining leit dat persintaazje heger as 65 persint.

Gjin ekspertize

Dat minsken mei in beheining minder sporte soe ûnder mear komme troch drompels dy't sy of harren âlden oer moatte. Sa fernaam ek Marie Schipper, sy is de mem fan de 13-jierrige Bodi. Hy is ien fan de gesichten fan de kampanje en hat in ferstanlike beheining.

"Het is best ingewikkeld om een sport uit te zoeken. Je begint met het bellen van een reguliere sportvereniging. Maar daar kregen wij al snel te horen dat het niet ging: men had niet de expertise om ons kind te begeleiden. In ons geval wilde onze zoon heel graag voetballen, net als zijn broers. Maar dat was hier in Heerenveen niet", seit Schipper.

Lestich foar sportklups

"Als je hem op een voetbalveld zet, kan hij op het ene moment goed meedoen en zich concentreren. Maar op het andere moment is hij grassprietjes aan het tellen. Dat kan midden in een wedstrijd gebeuren. Soms rent hij ook maar wat heen en weer. Winnen of verliezen interesseert hem niet zoveel. Hij vindt het ook leuk als de tegenstander scoort. Dat maakt hem niet zoveel uit", seit Schipper.

"Je moet wel een trainer hebben die dat een beetje snapt en die daar mee om kan gaan. Dus ik begrijp ook wel dat het voor sportclubs lastig is. Maar wij wilden als ouders wel dat ons kind kon sporten." De kampanje moat soargje foar mear begryp. Sport Fryslân wol boppedat minsken mei in beheining yn kontakt bringe mei de juste sportferieningen.