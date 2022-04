It Skriuwersboun wol boekebillboards: "Mear promoasje Fryske boeken"

It Skriuwersboun wol graach op syn minst alle jierren in seistal boeken foar it fuotljocht sette. Der moat in spesjale lêskommisje komme: in wikseljend groepke dat bestiet út in lêzer, in boekferkeaper en in biblioteekmeiwurker.

Utjouwers en auteurs drage boeken foar en de kommisje kiest dêr boeken út. Dy wurken wurde dêrnei mei in soad promoasje ûnder de minsken brocht. Mei mear sutelaksjes, mar ek sichtber op billboards yn de provinsje. De keazen boeken wurde ûnderdiel fan in searje, dêr't minsken ek in abonnemint op nimme kinne.

Mear earmslach

Dat is yn it koart it wichtichste part fan de plannen. "Wy pleitsje derfoar dat Boeken fan Fryslân as ûnderdiel fan de Afûk mear earmslach krijt. Dy hat de promoasje fan Fryske boeken op him naam", leit foarsitter Willem Verf fan It Skriuwersboun út.