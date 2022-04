Twa briedflotten mei keunstnêsten moatte Amelanner stirnzen helpe

De tûzenen klikstirnzen dy't der ea bretten, binne allang ferhuze nei benammen Teksel. Ek it tal oare soarten stirnzen dat der bried, wurdt alle jierren lytser. "Sy binne der net mear", seit foarsitter IJme Brijker fan de fûgelwacht Hollum-Ballum. En dat past ek yn in lanlike trend.

Neffens ekologe Denise Roffel fan Rykswettersteat is dêr in ferskaat oan oarsaken foar. "Het verschilt per plaats wat er aan de hand is, maar op sommige plekken hebben ze last van verstoring en op andere van overstroming of is de broedgelegenheid gewoon niet goed aanwezig. Hier op Ameland zien we dat de populatie langzaam achteruitgaat."

Briedflotten

In strukturele oplossing fine, kostet tiid, seit Roffel. "Er is hier iets aan de hand en je wilt er graag een natuurlijke oplossing voor vinden. Maar daar is tijd voor nodig en dan heb je dit als tijdelijke oplossing."

Sy doelt dêrmei op twa briedflotten dy't no binnendyks yn de Lange Sleat dellein binne yn opdracht fan Rykswettersteat. Op de flotten is romte foar maksimaal tweintich briedpearen. It binne saneamde koloanjebrieders dy't graach ticht opinoar sitte.