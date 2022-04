Ofskied Epke Zonderland op It Hearrenfean: "Dy gouden plak bliuwt it moaiste"

Epke hâldt efkes op fan praten as in bern mei him op de foto wol, mar dêrnei giet er wer fierder. "It persoanlike hichtepunt is fansels 2012 yn Londen." Op dy Olympyske Spelen helle Zonderland goud binnen foar Nederlân. "Dat is net in momint dêr't ik alle dagen oan weromtink, hear, mar it spilet wol mei op dizze dagen. Dan tink ik dêr wer oan en dat docht my goed. Mar dat leit no efter my. Tiid foar de famylje en de oare dingen."

Sportdokter

Zonderland is yntusken oan it wurk as dokter. "Ik bin dwaande mei in spesjalisaasje foar sportdokter, mar dat duorret noch wol in skoftke. It sporten bliuwt altyd moai, ek al is it op in oar nivo. By it topsportlibben wie ik gauris wurch fan it sporten, no sjochst ek hoe goed it foar dy wêze kin. No krijst der krekt enerzjy fan. Ik hoopje dat oan oare minsken oer te bringen."