Arno Brok oer opstappen Pool: "In flater is in flater, dit mei net plakfine"

"It is tryst dat Pool it beslút naam om op te hâlden, mar it kin net wat der bard is", sa seit kommissaris Arno Brok. "Pool hat sels ek de konklúzje lutsen dat it net kin."

Der soe op koarte termyn noch in petear plakfine tusken kommissaris Arno Brok, de griffier fan de Steaten en Durk Pool, sa lit Brok witte. Dat kin op it stuit net trochgean om't Pool siik is. Boppedat hat Durk Pool tongersdei sels al besletten dat er syn funksje dellizze sil fan 25 april ôf. Dat is ek wat de VVD besletten hat. De partij liet tongersdeitemoarn al witte dat it Steatelid "in wei keazen hat dy't net kin."

'Gjin reklame'

Brok neamt it foarfal "gjin reklame foar de polityk". Brok: "Der binne oare dingen dêr't we ynhâldlik mei oan de slach kinne. Ik ha ek leaver dat de Steaten op in oare wize yn de publisiteit komme."

Hy ûnderstreket dat de kommissarissen en boargemasters de ôfrûne jierren ekstra taken krigen ha op it mêd fan ynteger hanneljen. "Wy sitte der as boargemasters wol deun op. We prate der regelmjittich oer, ek yn de Steaten." Dat soe ûnder oaren it bewustwêzen fan ynteger hanneljen skerp hâlde moatte.