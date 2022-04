Nij gebou hospys Julia Jan Wouters op It Hearrenfean klear foar earste gasten

It gebou oan de K.R. Poststrjitte, dêr't it stjerhûs no noch yn sit, foldocht net mear oan de soarcheasken fan dizze tiid.

Gjin pasjinten, mar gasten

It hospys draait gewoanwei ek mei in soad frijwilligers. It binne der sa'n sechtich. Aukje van den Berg is dêr ien fan: "It is prachtich, echt wier. De âlde lokaasje is gewoan in wenhús. Dat wie it iennichste hospys dat ik koe, dus ik tocht dat it sa hearde. Mar it hie beheiningen kwa romte, dat is hjir hiel oars. Hjir wurdt it noflik wurkjen foar ús, mar ek noflik ferbliuwe foar ús gasten."