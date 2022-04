Jaap Mulder hâldt op mei Di Gojim, mar bliuwt syn passys folgjen

Jaap groeide op yn Ljouwert. Yn syn húshâlding wie der gjinien echt mei muzyk dwaande, al hat syn pake wol klarinettist west. Jaap fielde wol it ferlet om muzyk te meitsjen, mar moast kieze tusken fuotbal en muzykles. "Want ja, er was geen geld."



Op in gegeven stuit fûn er in trompet by it ôffal, dêrop hat er spyljen leard. Syn omke hie der genôch fan en soarge derfoar dat er by in orkest spylje koe. Hy kaam dêr wer op 'e nij yn 'e kunde mei de klarinet "Dat was mijn droom, alles wat ik wist was dat mijn opa klarinettist was."

Wrâldmuzyk

By it orkest moete er in fluitiste en fia har kaam er yn oanrekking mei wrâldmuzyk en spile yn in Wrâldorkest. Hy kaam dêr Tjeerd Nouta en Herman Peenstra tsjin en mei-inoar makken sy allerhanne muzyk.