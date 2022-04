Q&A: Gjin Schulting op it WK shorttrack, wat bliuwt der noch oer?

Ha de coronapandemy en de oarloch yn Oekraïne noch ynfloed op it dielnimmersfjild?

"Jawis, Sina en Ruslân dogge net mei. By de manlju dogge sadwaande titelkandidaten Semen Elistratov en Ziwei Ren net mei."



We ha it noch net iens hân oer Sjinkie Knegt, hoe sit it dêrmei?

"Hy docht wol mei, mar hy heart gewoan net by de favoriten. In finale helje kin, in medalje pakke soe super wêze. Ik bin wol benijd hoe goed oft hy no is. De Spelen wiene in teloarstelling, mar echt min wie hy dêr net. Op de relay hie hy gjin gelok en yndividueel pakte it krekt net goed út. Foar Itzhak de Laat jildt eins itselde: in finale kin. Mar dan moat wol alles goed gean foar de kening fan de B-finales. By de froulju dogge yndividueel trije Nederlanners mei, by de manlju twa."