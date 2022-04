LIVE: NNO-konsert Matthäus Passion by Omrop Fryslân

It like sa'n fêste tradysje: de jierlikse Matthäus Passion. Oant corona útbruts. Yn de konsertseal kinne minsken dit jier foar it earst wer genietsje fan de Matthäus Passion troch it NNO, mei topdirigint Reihard Goebel en 6 solisten dy't sjonge mei it NNCK en it Roder Jongenskoor.