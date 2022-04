VVD betreuret kwestje Durk Pool: "Hy hat in wei keazen dy't net kin"

De VVD-fraksje wie it op in spesjale gearkomste tongersdeitemoarn fluch iens. "Durk siet der ek by. It is sa dúdlik dat hjir oer in grins gien is. Dit is de konklúzje."

"Emosjoneel minske en belutsen man"

Kielstra fynt it as fraksjefoarsitter wol tige spitich. "Ik betreurje de konklúzje bot. Want Durk hat hiele goede dingen dien foar Fryslân. Ik ken Durk as in emosjoneel minske en in belutsen man foar de provinsje en de Lelyline."

Durk Pool sit sûnt 2012 yn Provinsjale Steaten, nei't er Aukje de Vries opfolge. De Vries gie nei de Twadde Keamer en is op dit stuit steatssekretaris. Pool waard benammen bekend fanwege syn pleit foar de Lelyline, de spoarline fan de Rânestêd via Fryslân nei Grins.