Durk Pool hâldt fuort op as Steatelid: VVD fynt dat hy te fier gie mei 'nep-account'

De Steatefraksje fan de VVD is tongersdeitemoarn byinoar kaam om te praten oer de situaasje. Pool hat yn de gearkomste oanjûn ferantwurdlik te wêzen foar it sabeare Twitter-account.

'Funksjonearjen net mear mooglik'

Yn oerlis is besletten dat Pool mei de aksje oer in grins gien is. Dêrmei is it funksjonearjen fan Pool yn de Provinsjale Steaten net mear mooglik, ferklearret de VVD-fraksje. Pool hâldt fuortendaalks op mei it wurk en nimt op 20 april offisjeel ôfskied fan de Steaten.

De VVD-fraksje betreuret de situaasje. Foar de VVD kaam it account as in ferrassing. De fraksjeleden jouwe wol oan grut respekt te hawwen foar it politike wurk fan Pool yn de ôfrûne jierren.