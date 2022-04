Oekraynske skoalbern krije les op Stellingwerf College

De ISK-skoallen (ynternasjonale skeakelklassen) hawwe ûnderfining mei lesjaan oan flechtlingen en asylsikers mar dy sitte hielendal fol. Wol stypje je se de skoalle mei lesmateriaal. Op it Stellingwerf College wisten se lykwols net goed wêr't se oan begûn binne, seit VWO-ôfdielingslieder Taco Hofland.

"Nee, maar gelukkig wist niemand dat. We hebben contact met de ISK. die de leiding neemt en de gemeente die de regiefunctie heeft. Uiteindelijk heb je wel met leerlingen te maken die iets heel indrukwekkends hebben meegemaakt. Ze zijn vluchteling en dat waren ze twee maanden geleden nog niet. Dat is een enorme verandering."

Wiskunde en gymnastyk

De kommende wiken binne der in stik of tsien learlingen yn de âldens fan 13 oant 17 jier. Se krije wat Nederlânske les en Ingelsk. Se folgje de lessen dêr't net folle Nederlânsk foar nedich is, lykas wiskunde en gymnastyk, mar bygelyks gjin skiednis of ierdrykskunde.

"It giet goed", seit Kira Polroratska by de dosint Ingelsk yn de klasse. "We leare Ingelske grammatika en riede ús ta op de toets dy't deroan komt." Yn Oekraïne hie se op itselde nivo Ingelsk: "Ja, we leare deselde saken. Dus it is maklik te folgjen."

Ut de skûlkelder

De measte bern komme út Charkov, ien komt út Mariûpol. Guon prate goed Ingelsk, mar net allegear. Se útsje harren net sa oer wat se meimakke hawwe yn Oekraïne.

Der wurdt wol sein dat learlingen ek online les krije kinne troch harren eigen dosint yn Oekraïne. Mar dy jouwe dan les út de skûlkelder wei en dêr wolle se de bern net mei konfrontearje.