Soargen oer ferpartsjen Ryksjild: Fryske gemeenten lobbye yn Den Haag

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hat in brief oan de Twadde Keamer skreaun. It komt del op in mienskiplike needgjalp.

It budzjet dat gemeenten fan it Ryk krije wurdt fan 2023 ôf op in oare wize ferparte. It model wêrmei't dat hjoed-de-dei noch dien wurdt, komt al út 1997 en is efterhelle. Want gemeenten krigen der hieltyd mear taken by, hielendal nei 2015 doe't de jongerein- en âldereinsoarch yn it takepakket kaam.

Fernijd gemeentefûns

Dêrom is in nij ferdielingsmodel makke, op basis fan 49 kritearia. Tink oan hoe grut in gemeente is, wat it oandiel jongelju is en wat it oandiel natuer-beboud gebiet is. Mei de kritearia wurdt berekkene hoefolle jild gemeenten krije út it gemeentefûns, fia it Ryk.

It giet om it grutste part fan it budzjet fan gemeenten, leit boargemaster Leo Pieter Stoel fan Amelân út. Hy is foarsitter fan it Fryske oerlis fan portefúljehâlders finânsjes.

Hy seit: "Dat geld komt uit het gemeentefonds, waar het Rijk ieder jaar op basis van allerlei sleutels een bedrag in stort. Met dat verdeelmodel wordt zo'n 90 procent van de inkomsten van veel gemeenten geregeld."