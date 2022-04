Resinsje Smokkelbern: "Geregeld efkes slokke"

Hoe moai dan dy sprong yn de tiid: Lea komt werom nei Abbegea ta en wy yn it publyk reizgje mei har mei. We sjogge hoe't dat sinleas wachtsjen Lea as folwoeksene foarme hat, no't se gjin minsken mear yn har hûs en yn har hert talitte wol, omdat se benaud is foar it ôfskie dat folgje sil. "Waarom gaat iedereen die komt altijd maar weg?"

Skuld

We sjogge de traumatyske gefolgen dy't dat hat foar har eigen rol as mem. Foar har bern, dy't mei in mem te krijen hawwe, dy't foar harren nea werklik oanwêzich is. Want Lea is yn har gedachten by har eigen mem, en dat bliuwt se ek. In mem dy't der net echt wie, mar wol altyd oanwêzich. Skuld wurdt foar har mei in haadletter skreaun. Mar der is ek twivel. "Mag je iemand missen die normaliter nu ook dood geweest zou zijn?" It set dy oan ta neitinken. Respekt.